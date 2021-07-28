Депутат Лебедев удивлен, что российские команды дошли до финала турниров по баскетболу на ОИ-2020

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался относительно выступления мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио на фоне неудач в классическом баскетболе.

«Когда-то мы выступали на должном уровне, даже на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году наша женская сборная по баскетболу достигла очень хороших результатов. После этого в нашей стране баскетбол только убивается. На сегодняшний день он находится в стадии полного развала. Я считаю, что, если мы дошли до финала в каком-то из подвидов баскетбола, это уже героическое достижение. Баскетбола у нас нет: ни мужского, ни женского. Поэтому удивляться тому, что мы проиграли в финале, странно. Я больше удивлен, что мы до него вообще дошли», - цитирует политика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что мужская сборная России уступила в финале олимпийского турнира Латвии - 18:21. Женская команда ОКР проиграла в решающем матче американкам - 15:18.