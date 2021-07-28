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28 июля 19:39
автор: Максим Скороходов

Никита Нагорный: Сам виноват в том, что завоевал только «бронзу»

Российский гимнаст не смог повторить на Олимпиаде в индивидуальном многоборье результат последнего чемпионата, где одержал победу.

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, чем отличаются Олимпийские игры от других турниров.

«Здесь ты пытаешься сделать лучше, чем можешь. В вольных упражнениях и на коне со мной было именно это – отсюда и результат. Дальше уже все пошло нормально. Чувствую, что мог сделать лучше. Сам виноват в том, что завоевал только «бронзу», и мне из-за этого обидно. Судейство было нормальным. Легче всего скинуть вину на кого-то, а вот признать – самое важное. Я признаю. Это жизненный урок. А вообще все прошло супер. Подготовка и эмоциональная, и физическая – на высшем уровне», - приводит слова гимнаста пресс-служба Олимпийского комитета России.

Напомним, что помимо «бронзы» в индивидуальном многоборье в активе Нагорного «золото» в командных соревнованиях.

источник: ОКР
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