Никита Нагорный: Сам виноват в том, что завоевал только «бронзу»

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, чем отличаются Олимпийские игры от других турниров.

«Здесь ты пытаешься сделать лучше, чем можешь. В вольных упражнениях и на коне со мной было именно это – отсюда и результат. Дальше уже все пошло нормально. Чувствую, что мог сделать лучше. Сам виноват в том, что завоевал только «бронзу», и мне из-за этого обидно. Судейство было нормальным. Легче всего скинуть вину на кого-то, а вот признать – самое важное. Я признаю. Это жизненный урок. А вообще все прошло супер. Подготовка и эмоциональная, и физическая – на высшем уровне», - приводит слова гимнаста пресс-служба Олимпийского комитета России.

Напомним, что помимо «бронзы» в индивидуальном многоборье в активе Нагорного «золото» в командных соревнованиях.