Тренер Нагорного проанализировал выступление своего подопечного на Олимпиаде в многоборье

Анатолий Забелин, тренер российского гимнаста Никиты Нагорного, рассказал, что доволен выступлением своего подопечного на Олимпиаде в Токио.

«Никите совершенно не за что извиняться. Сам я испытывал только радостные чувства. Завоевать две медали на Олимпийских играх — это, по-моему, прилично. Понятно, что хотелось больше, но жизнь есть жизнь. Парни так выложились в командном первенстве, что в многоборье выступали уже из самых последних сил. Грубых ошибок у Никиты не было, но немножечко мы ошиблись на вольных, немножечко на коне, немножечко на перекладине, вот по чуть-чуть и набралось. Но в гимнастике все ошибаются», - приводит слова Забелина RT.

Отметим, что Нагорный сам принес извинения за свой результат на Олимпиаде, позже заявив, что сам виноват в не очень высоких оценках в вольных упражнениях и на коне.

Добавим, что победителем соревнования стал японец Даики Хасимото, а второе место занял китаец Сяо Жотэн.