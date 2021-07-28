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28 июля 20:19
автор: Александр Поволоцкий

Баскетболист сборной России 3х3 рассказал, почему не поменял кроссовку в финальном матче Олимпиады

Спортсмен смог набрать в решающем матче семь очков.

Баскетболист сборной России 3х3 Илья Карпенков объяснил, почему у него не было запасной пары кроссовок во время финального матча олимпийского турнира против Латвии (18:21).

«С собой на матч я взял только одну пару, другая осталась в деревне. Почему? А кто же знал, что в итоге так произойдёт. Теперь буду готов к такому. Отмечу, что обычно обувь так не рвётся», — цитирует спортсмена »Матч ТВ».

Напомним, что по ходу решающего матча у Карпенкова порвалась подошва одной из кроссовок и вывалилась ортопедическая стелька. Баскетболист доигрывал встречу, перемотав обувь тейпом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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