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28 июля 21:00
автор: Александр Поволоцкий

До участия в соревнованиях на Олимпиаде в Токио не допущены двадцать легкоатлетов

Команду ОКР на Играх представят десять спортсменов.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил 20 спортсменов к соревнованиям на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает пресс-служба AIU, санкции в отношении спортсменов последовали за нарушение пункта 15 антидопинговых правил. Атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

Орган не разрешил участвовать на Играх в Токио десяти легкоатлетам из Нигерии, троим из Украины и Белоруссии, двоим из Кении и по одному из Марокко и Эфиопии.

Олимпиада завершится 8 августа.

источник: Athletics Integrity Unit
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