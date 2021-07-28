До участия в соревнованиях на Олимпиаде в Токио не допущены двадцать легкоатлетов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил 20 спортсменов к соревнованиям на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает пресс-служба AIU, санкции в отношении спортсменов последовали за нарушение пункта 15 антидопинговых правил. Атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

Орган не разрешил участвовать на Играх в Токио десяти легкоатлетам из Нигерии, троим из Украины и Белоруссии, двоим из Кении и по одному из Марокко и Эфиопии.

Олимпиада завершится 8 августа.