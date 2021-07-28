Врачи диагностировали у дзюдоистки Таймазовой параорбитальную гематому после соревнований ОИ

Медики диагностировали у дзюдоистки Таймазовой посттравматическую параорбитальную гематому после выступления на Олимпиаде в Токио.

«У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра», — цитирует «Чемпионат» врача Андрея Жолинского.

Напомним, что Таймазова завоевала бронзу Игр в Японии. В схватке за медаль она победила хорватку Барбару Матич.

На данный момент команда ОКР занимает четвертое место в медальном зачете ОИ-2020, завоевав 23 медали, из них семь золотых.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.