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28 июля 22:20
автор: Александр Поволоцкий

Врачи диагностировали у дзюдоистки Таймазовой параорбитальную гематому после соревнований ОИ

Россиянка завоевала первую медаль для сборной России в соревнованиях по дзюдо на Играх-2020.

Медики диагностировали у дзюдоистки Таймазовой посттравматическую параорбитальную гематому после выступления на Олимпиаде в Токио.

«У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра», — цитирует «Чемпионат» врача Андрея Жолинского.

Напомним, что Таймазова завоевала бронзу Игр в Японии. В схватке за медаль она победила хорватку Барбару Матич.

На данный момент команда ОКР занимает четвертое место в медальном зачете ОИ-2020, завоевав 23 медали, из них семь золотых.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

источник: Чемпионат.com
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