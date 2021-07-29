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29 июля 05:13

Степанова и Орябинская завоевали серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Россияне заняли место на пьедестале впервые с 2004 года.

В финале парных двоек в академической гребле россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро.

Спортсменки показали результат - 6 минут 51.45 секунды.

Золото досталось команде Новой Зеландии, а тройку призеров замкнула Канада.

Отметим, что российская пара завоевала серебряную медаль впервые в истории страны на этой дистанции. А также это первая медаль в этом виде спорта для сборной России с 2004 года.

Таким образом, Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Токио занимает четвертую позицию, заработав семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.

Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Академическая гребля
Двойка, женщины
1. Новая Зеландия – 6.50,19
2. Россия (Василиса Степанова – Елена Орябинская) – 6.51,45
3. Канада – 6.52,10

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