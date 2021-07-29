Степанова и Орябинская завоевали серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

В финале парных двоек в академической гребле россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро.

Спортсменки показали результат - 6 минут 51.45 секунды.

Золото досталось команде Новой Зеландии, а тройку призеров замкнула Канада.

Отметим, что российская пара завоевала серебряную медаль впервые в истории страны на этой дистанции. А также это первая медаль в этом виде спорта для сборной России с 2004 года.

Таким образом, Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Токио занимает четвертую позицию, заработав семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.