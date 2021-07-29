Чупков занял четвертое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпиаде в Токио

Российский пловец Антон Чупков финишировал четвертым в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.
Золото завоевал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38), установивший рекорд Игр. Серебро досталось нидерландцу Арно Камминге (2:07.01). Тройку призеров замкнул Матти Маттссон (2:07.13) из Финляндии.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Плавание
200 м, брасс, мужчины
1. Зак Стаблети-Кук (Австралия) – 2.06,38 (олимпийский рекорд)
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.07,01
3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07,13
4. Антон Чупков (Россия) – 2.07,24.