Чупков занял четвертое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпиаде в Токио

Российский пловец Антон Чупков финишировал четвертым в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

Золото завоевал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38), установивший рекорд Игр. Серебро досталось нидерландцу Арно Камминге (2:07.01). Тройку призеров замкнул Матти Маттссон (2:07.13) из Финляндии.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

200 м, брасс, мужчины

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия) – 2.06,38 (олимпийский рекорд)

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.07,01

3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07,13

4. Антон Чупков (Россия) – 2.07,24.