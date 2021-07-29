Российский пловец Рылов пробился в финал Олимпиады в Токио

В первом полуфинале на дистанции 200 м на спине россиянин Евгений Рылов занял первое место.
Спортсмен показал лучшее время (1.54,45) и смог выйти в решающий заплыв Олимпиады в Токио.
Во втором заплыве 1/2 финала Григорий Тарасевич (1.57,06) финишировал пятым и не смог пробиться в финал. Решающий заплыв состоится 30 июля.
Олимпийские игры-2020
Плавание. Мужчины
200 м на спине. Полуфиналы
1. Евгений Рылов (Россия) - 1.54,45
2. Люк Гринбенк (Великобритания) - 1.54,98
3. Райан Мерфи (США) - 1.55,38…
12. Григорий Тарасевич (Россия) - 1.57,06.