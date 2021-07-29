Россиянин Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде в Токио

Россиянин Александр Вязовкин занял третье место в квалификационном заплыве на турнире по академической гребле на Олимпиаде в Токио.

Спортсмен прошел дистанцию за 6:44.56. Вязовкин смог пробиться в финал соревнований.

Победителем стал Нтоуском Стефанос (6:41.61) из Греции. Вторым финишировал датчанин Нильсен Сверри (6:44.00).

Ранее Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле среди одиночек.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Академическая гребля

Одиночка, мужчины

Александр Вязовкин - 6.44,56.