Россиянин Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде в Токио

Россиянин Александр Вязовкин занял третье место в квалификационном заплыве на турнире по академической гребле на Олимпиаде в Токио.
Спортсмен прошел дистанцию за 6:44.56. Вязовкин смог пробиться в финал соревнований.
Победителем стал Нтоуском Стефанос (6:41.61) из Греции. Вторым финишировал датчанин Нильсен Сверри (6:44.00).
Ранее Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле среди одиночек.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Академическая гребля
Одиночка, мужчины
Александр Вязовкин - 6.44,56.