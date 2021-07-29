Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 м вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем.
Золото с олимпийским рекордом выиграл Кейлеб Дрессел из США. Серебро досталось австралийцу Кайлу Челмерсу.
Таким образом, Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Токио занимает четвертую позицию, заработав семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.
Олимпийские игры.
Токио.
Плавание.
Мужчины. 100 м вольным стилем
1. Кейлеб Дрессел (США) - 47,02 (олимпийский рекорд).
2. Кайл Челмерс (Австралия) - 47,08.
3. Климент Колесников (Россия) - 47,44.