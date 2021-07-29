Чимрова финишировала пятой в заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде в Токио

В финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио российская спортсменка Светлана Чимрова заняла пятое место.

Олимпийской чемпионкой стала Юйфэй Чжан из Китая. Серебро досталось американке Реган Смит, а тройку призеров замкнула ее соотечественница Хали Фликинджер.

Олимпийские игры.

Токио.

Плавание.

Женщины. Баттерфляй. 200 м

1. Юйфэй Чжан (Китай) - 2.03,86 (олимпийский рекорд)

2. Реган Смит (США) - 2.05,30.

3. Хали Фликинджер (США) - 2.05,65...

5. Светлана Чимрова (Россия) - 2.07,70.