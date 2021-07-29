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29 июля 06:10

Чимрова финишировала пятой в заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде в Токио

Победу с новым олимпийским рекордом одержала китаянка Чжан Юйфэй.

В финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио российская спортсменка Светлана Чимрова заняла пятое место.

Олимпийской чемпионкой стала Юйфэй Чжан из Китая. Серебро досталось американке Реган Смит, а тройку призеров замкнула ее соотечественница Хали Фликинджер.

Олимпийские игры.
Токио.
Плавание.
Женщины. Баттерфляй. 200 м
1. Юйфэй Чжан (Китай) - 2.03,86 (олимпийский рекорд)
2. Реган Смит (США) - 2.05,30.
3. Хали Фликинджер (США) - 2.05,65...
5. Светлана Чимрова (Россия) - 2.07,70.

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