Чикунова пробилась в финал Олимпийских игр на дистанции 200 м брассом

В полуфинальном заплыве на 200 метрах брассом у женщин российская спортсменка Евгения Чикунова заняла второе место, преодолев дистанцию за 2.20,67.

Еще одна представительница нашей страны, Мария Темникова, показала 11-й результат (2.24,69) и не смогла пробиться в финал соревнований в Токио.

Победу одержала Татьяна Схунмакер из ЮАР (2.19,33).

Олимпийские игры-2020

Плавание

Женщины

200 м брасс. Полуфиналы

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.19,33

2. Евгения Чикунова (Россия) — 2.20,67

3. Анни Лэйзор (США) — 2.21,94…

11. Мария Темникова (Россия) — 2.24,69.