Антон Чупков: Это один из последних моих стартов в карьере. Хочу перестать жить на сборах

Российский пловец Антон Чупков подвел итог своего выступления на Олимпийских играх в Токио.

«Ничего плохого на душе, улыбка на лице. Проиграл чуть-чуть в битве за медаль, но я отдался на 100 процентов. Сделал то, на что был готов. Выдал максимум. Не знаю, почему этот максимум меньше, чем раньше. Может, как-то сказался год перерыва. Хотя подготовка была серьезной. Но сегодня один из лучших результатов для утренних заплывов. Но оправданий нет, я проиграл.

Думаю, это один последний моих стартов на профессиональном уровне. Хочу перестать жить на сборах», - приводит слова Чупкова Sport24.

Золото завоевал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38), установивший рекорд Игр. Серебро досталось нидерландцу Арно Камминге (2:07.01). Тройку призеров замкнул Матти Маттссон (2:07.13) из Финляндии.

Чупков - двукратный чемпион мира, дважды победитель европейского первенства, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом, действующий рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом.