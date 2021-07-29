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29 июля 07:16

Российские пловчихи финишировали пятыми в эстафете вольным стилем на Олимпиаде в Токио

Золотую медаль с мировым рекордом завоевала сборная Китая.

В финальном заплыве эстафеты 4x200 вольным стилем на Олимпиаде в Токио российские пловчихи заняли пятое место.

Спортсменки преодолели дистанцию за 7.52,15. Нашу команду представляли: Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова.

Победила с мировым рекордом (7:40.33) сборная Китая. Серебряную медаль завоевали США, а тройку призеров замкнули спортсменки из Австралии.

Олимпийские игры-2020
Плавание
Женщины
Эстафета 4х200 м вольным стилем
1. Китай — 7.40,33 МР
2. США — 7.40,73
3. Австралия — 7.41,29…
5. Россия — 7.52,15.

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