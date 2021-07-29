Колесников - о бронзе на Олимпиаде: Где-то допустил ошибку. Успокаивает, что это не последние Игры

ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 2-я четверть Словения 51 Япония 38
Олимпийские игры (м) 15:00 Испания 0 Аргентина 0
Лига конференций 17:00 Шахтёр Крг 0 Стяуа 0
Лига конференций 17:00 Лиепая 0 ЦСКА С 0
Лига конференций 18:00 Тобол 0 Хайдук 0
Лига конференций 19:00 Биркиркара 0 Олимпия Л 0
Лига конференций 19:00 Ворскла 0 КуПС 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Валур 0
Лига конференций 19:00 Кешля 0 Сочи 0
Лига конференций 19:00 Вадуц 0 Уйпешт 0
Лига конференций 19:00 Хонка 0 Домжале 0
Лига конференций 19:00 Динамо-Брест 0 Виктория Пльзе 0
Лига конференций 19:00 Сумгаит 0 Чукарички 0
Лига конференций 19:30 Хеккен 0 Абердин 0
Лига конференций 19:30 Сепси ОСК 0 Спартак Тр 0
Лига конференций 19:30 Санта-Колома 0 Хайберниан 0
Лига конференций 19:30 Левадия 0 Дандолк 0
Лига конференций 19:45 Жилина 0 Аполлон Л 0
Лига конференций 20:00 Ракув 0 Судува 0
Лига конференций 20:00 Сивасспор 0 Петрокуб 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Арда 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 Динамо Тб 0
Лига конференций 20:00 Волеренга 0 Гент 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Хабнарфьордюр 0
Лига конференций 20:00 Милсами 0 Эльфсборг 0
Лига конференций 20:00 Торпедо-БелАЗ 0 Копенгаген 0
Лига конференций 20:00 Ашдод 0 Карабах 0
Лига конференций 20:00 Орхус 0 Ларн 0
Лига конференций 20:00 Словацко 0 Локомотив Пл 0
Лига конференций 20:00 БАТЭ 0 Динамо Бт 0
29 июля 07:35

Колесников - о бронзе на Олимпиаде: Где-то допустил ошибку. Успокаивает, что это не последние Игры

Россиянин на дистанции 100 метров вольным стилем показал результат 47,44 секунды.

Российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

«Если бы я проплыл с тем же временем, что и в полуфинале, может быть, я бы не был так сильно оконфужен. Третье место - хорошо. Понимаю это, потому что все вокруг тоже так считают. Но лично для я готов плыть быстрее, чем в полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Буду потом смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции. Единственное, что успокаивает - это не последняя Олимпиада», - приводит слова Колесникова Sport24.

Напомним, что Климент - двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер мирового первенства-2019, шестикратный чемпион Европы, 10-кратный победитель чемпионата Европы на короткой воде, шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр 2018. Рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал Олимпиады на дистанции 200 м на спинеValve снова перенесла сроки выхода на рынок консоли Steam DeckGif-обзор: Kia Sportage Ace GT-Line – очередной кроссовер компанииМокрая Ходченкова без нижнего белья свела с ума поклонниковБразилец Карвальо одной фразой описал РоссиюМедведь на купальниках российских синхронисткок возмутил WADA
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика