Колесников - о бронзе на Олимпиаде: Где-то допустил ошибку. Успокаивает, что это не последние Игры

Российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

«Если бы я проплыл с тем же временем, что и в полуфинале, может быть, я бы не был так сильно оконфужен. Третье место - хорошо. Понимаю это, потому что все вокруг тоже так считают. Но лично для я готов плыть быстрее, чем в полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Буду потом смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции. Единственное, что успокаивает - это не последняя Олимпиада», - приводит слова Колесникова Sport24.

Напомним, что Климент - двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер мирового первенства-2019, шестикратный чемпион Европы, 10-кратный победитель чемпионата Европы на короткой воде, шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр 2018. Рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.