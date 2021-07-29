Рылов - о выходе в финал Олимпиады: Пока тяжеловато заходит. Отходняк от 200-ки никто не отменял

Российский пловец Евгений Рылов поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м на спине.

«Пока тяжеловато заходит. Особенно вчера, отходняк от 200-ки никто не отменял. Сейчас тренер скажет, над чем работать, - приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Россиянин показал время 1:54.45. На втором месте финишировал Телегди Адами из Венгрии (1:56.19). Замкнул тройку лучших поляк Радослав Кавецки (1:56.68).

Рылов - олимпийский чемпион и серебряный призер Игр 2020 года, бронзовый призер ОИ-2016, двукратный чемпион мира, тркхкратный победитель мирового первенства на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы.