Сальников - о бронзе Колесникова на Олимпиаде: Это престижнейшая дистанция и очень важная медаль

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поделился мнением о завоевании Климентом Колесниковым бронзовой медали на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Ранее россиянин стал серебряным призером Игр-2020 на дистанции 100 м на спине.

«У нас впервые за долгое время есть медаль на дистанции 100 м вольным стилем. Это престижнейшая дистанция и очень важная медаль. Достойное выступление Климента. Поздравляем его и тренера», - приводит слова Сальникова РИА Новости.

Напомним, что Климент - двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер мирового первенства-2019, шестикратный чемпион Европы, 10-кратный победитель чемпионата Европы на короткой воде, шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр 2018. Рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.