Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады в Токио

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова оказались сильнее сборной США - 45:42. Отметим, что большую часть поединка наша команда уступала в счете.
В борьбе за олимпийское золото россиянки сразятся с француженками, а американки в противостоянии за бронзу встретятся с итальянками.
Олимпийские игры-2020
Фехтование
Женщины
Командное первенство (рапира)
1/2 финала
Россия - США - 45:42