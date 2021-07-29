Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады в Токио

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова оказались сильнее сборной США - 45:42. Отметим, что большую часть поединка наша команда уступала в счете.

В борьбе за олимпийское золото россиянки сразятся с француженками, а американки в противостоянии за бронзу встретятся с итальянками.

Олимпийские игры-2020

Фехтование

Женщины

Командное первенство (рапира)

1/2 финала

Россия - США - 45:42