Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин

Сборная Австралии по легкой атлетике в количестве 63-х спортсменов была изолирована на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста одного из членов американской команды на коронавирус. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По информации источника, всех легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после новостей о том, что американский чемпион по прыжкам с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19.

Отмечается, что некоторые спортсмены могли взаимодействовать с Кендриксом, причем австралийский прыгун с шестом Куртис Маршалл подтвердил их тесный контакт.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград. Россию в Японии представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 дисциплинах.