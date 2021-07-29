Сборная Словении разгромила Японию на олимпийском турнире по баскетболу, Дончич набрал 25 очков

Во втором туре олимпийского турнира по баскетболу мужская сборная Словении обыграла национальную команду Японии со счетом 116:78.

В составе сборной Словении самым результативным игроком стал Лука Дончич, на счету которого 25 очков, семь подборов и семь передач. У японцев ярче всех себя проявил Руи Хатимура (34 очка, семь подборов и три передачи).

Таким образом, Словения возглавила группу С, набрав четыре очка. Япония с двумя очками расположилась на третьей позиции.

В следующем туре олимпийского турнира Словения сыграет с Испанией, а Япония сразится с Аргентиной. Обе встречи состоятся 1 августа.