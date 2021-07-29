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29 июля 10:22

Оргкомитет Игр в Токио начал расследование в отношении журналиста, спровоцировавшего Медведева

Чилийский репортер поинтересовался, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме обманщиков.

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», – говорится в заявлении службы информации ОКР.

Напомним, что Даниил попросил организаторов выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за провокационный вопрос. В четверг ОКР направил обращение в оргкомитет Игр в Токио с копией письма в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу провокационного вопроса журналиста в адрес Медведева.

Напомним, что россиянин в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2). За выход в полуфинал Медведев сразится Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Встреча пройдет сегодня, 29 июля и начнется в 10:40 по московскому времени.

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