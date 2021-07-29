Кудерметова и Веснина уступили в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде

В полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде в Токио россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли тандему из Чехии Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 3:6, 6:3, (6:10).

Россиянки пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести.

На счету чешских спортсменок - пять эйсов, две двойные ошибки реализован один брейк-пойнт из двух.

За золотые медали Крейчикова и Синякова поборятся с победительницами матча Луиза Стефани / Лаура Пигосси (Бразилия) - Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).