Министр спорта России поздравил Колесникова с бронзовой медалью на Олимпиаде в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российского пловца Климента Колесникова с завоеванием бронзовой медали на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Климента Колесникова с завоеванием его второй медали на Играх в Токио. Все мы видели, насколько серьезной была конкуренция в финале на 100 м вольным стилем. Наш пловец приложил все силы, чтобы войти в тройку призеров.

Российские спортсмены не выигрывали олимпийские награды на этой дистанции с Олимпиады 2000 года, когда также бронзовым призером был легендарный Александр Попов. Климент Колесников не только принес России столь важную медаль, но и установил в полуфинальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем новый рекорд Европы» - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Напомним, что Климент - двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер мирового первенства-2019, шестикратный чемпион Европы, 10-кратный победитель чемпионата Европы на короткой воде, шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр 2018. Рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.