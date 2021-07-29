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29 июля 11:42

Карпин поддержал женскую сборную России по гандболу перед матчем на Олимпиаде (видео)

Сегодня, 29 июля, россиянки сыграют с Венгрией.

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин, а также футболисты ростовского клуба поддержали женскую национальную команду по гандболу в преддверии решающих матчей на Олимпиаде в Токио.

Пресс-служба «Ростова»опубликовала ролик, где футболисты перебрасываются мячом, называя, имена гандболисток, а в конце появляется Карпин.

«Девчонки, футбольный клуб «Ростов» желает вам удачи в этом предстоящем важнейшем матче. Тем более наших девчонок там много. Поэтому мы в вас верим. Вы должны всех обыграть», - сказал специалист.

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Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

Напомним, что в первых двух матчах на Играх в Токио женская сборная России разошлась миром с Бразилией (24:24) и проиграла Швеции (24:36).

Сегодня, 29 июля, россиянки сыграют с Венгрией.

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