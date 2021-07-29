Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира по теннису, где может встретиться с Медведевым

В четвертьфинале олимпийского турнира в Токио российский теннисист Карен Хачанов оказался сильнее француза Уго Умбера - 7:6 (7:4), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Хачанов 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 11.

На счету Умбера - десять эйсов, семь двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из одного.

За выход в финал Хачанов поборется с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Даниил Медведев (Россия). Встреча состоится сегодня, 29 июля, и начнется 12:00 по московскому времени.