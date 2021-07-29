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29 июля 12:24

Бенчич обыграла Рыбакину и вышла в финал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В полуфинале олимпийского турнира в Токио швейцарская теннисистка Белинда Бенчич оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной - 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Рыбакина 14 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

На счету Бенчич - шесть эйсов, 12 двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из десяти.

За олимпийское золото Бенчич поборется с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия). Встреча состоится сегодня, 29 июля, и начнется в 13:40 по московскому времени.

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