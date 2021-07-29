Российский дзюдоист Ильясов стал бронзовым медалистом на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг на Олимпийских играх в Токио.
В схватке за третье место наш спортсмен победил Варлама Липартелиани из Грузии со счетом 1:0 (вазари).
Напомним, что ранее Нияз оказался сильнее немца Карла-Рихарда Фрая в утешительном раунде, после того как на стадии четвертьфинала проиграл португальцу Жорже Фонсеке. В 1/8 финала россиянин победил Миклоша Кирьенича из Венгрии.
Таким образом, Россия в медальном зачете на Олимпиаде в Токио занимает пятую позицию, заработав семь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Дзюдо
Мужчины
До 100 кг
Матч за бронзу
Нияз Ильясов (Россия) – Варлам Липартелиани (Грузия) – 1s2:0
1/4 финала
Хорхе Фонсека (Португалия) – Нияз Ильясов (Россия) – 1s2:0s2
1/8 финала
Нияз Ильясов (Россия) – Миклош Чирьенич (Венгрия) – 10s1:0s2