Хоркина заявила, что не в первый раз видит ментальные проблемы у гимнасток

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала решения Симоны Байлз сняться с части соревнования на Олимпиаде из-за ментальных проблем.

«Так бывает. Моя хорошая подруга и очень хорошая гимнастка, фамилию которой называть не буду, из-за этого даже завершила карьеру. Мы вместе выиграли олимпийское командное серебро в Атланте, а спустя год она сказала: «Все, Свет, заканчиваю, поскольку у меня начались заскоки. Не готова подвергать свою жизнь опасности». Должна сказать, что я ее понимаю: спортивная гимнастика — это все-таки не кувырок на ковре сделать», - приводит слова Хоркиной RT.

Напомним, что без своего лидера сборная США по спортивной гимнастике заняла второе место в олимпийских командных соревнованияx, победу одержала команда ОКР.