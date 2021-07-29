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29 июля 14:26
автор: Максим Скороходов

Хоркина заявила, что не в первый раз видит ментальные проблемы у гимнасток

Именно из-за психологии американка Байлз снялась с командных соревнований и индивидуального многоборья.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала решения Симоны Байлз сняться с части соревнования на Олимпиаде из-за ментальных проблем.

«Так бывает. Моя хорошая подруга и очень хорошая гимнастка, фамилию которой называть не буду, из-за этого даже завершила карьеру. Мы вместе выиграли олимпийское командное серебро в Атланте, а спустя год она сказала: «Все, Свет, заканчиваю, поскольку у меня начались заскоки. Не готова подвергать свою жизнь опасности». Должна сказать, что я ее понимаю: спортивная гимнастика — это все-таки не кувырок на ковре сделать», - приводит слова Хоркиной RT.

Напомним, что без своего лидера сборная США по спортивной гимнастике заняла второе место в олимпийских командных соревнованияx, победу одержала команда ОКР.

источник: «RT на русском»
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