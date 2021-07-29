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29 июля 17:14
автор: Максим Скороходов

Лукашенко раскритиковал результаты белорусских спортсменов на Играх в Токио

Белорусские спортсмены на данный момент не завоевали ни одной медали на Олимпиаде-2020.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов своей страны, которые пока не завоевали на Олимпийских играх в Токио ни одной медали.

«Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получается? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забываем о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. Тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как должно и настроил на результат, то будет результат», - приводит слова Лукашенко RT, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии.

Добавим, что в неофициальном медальной зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медали. Команда ОКР находится на 4 месте (8/11/9).

источник: «RT на русском»
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