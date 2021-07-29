Ирина Дериглазова: Жаждала этого золота, теперь с чистой совестью могу вернуться на родину

Российская фехтовальщица Инна Дериглазова поделилась впечатлениями от своего выступления на Олимпиаде в Токио.

«Наверное, завоевав серебро в личных соревнованиях и оставшись недовольна, я жаждала этого золота, теперь с чистой совестью могу вернуться на родину. Я благодарна всем, кто болел за меня, переживал, мне пришло очень много звонков и сообщений. Многие меня утешали, когда я завоевала серебро, было много мотивирующих слов, для меня это очень важно - уехать с золотой медалью», приводит ТАСС слова спортсменки.9

Напомним, что Дериглазова завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях, уступив в финале американке Ли Кифер.

В четверг, 29 июля, сборная России выиграла командный турнир рапиристок, переиграв в решающем поединке француженок.