Трефилов рассказал, какие у них отношения с главным тренером женской сборной

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал о своих отношениях с главным тренером женской сборной России Алексеем Алексеевым.

После неудачного старта российских гандболистов на Олимпийских играх-2020 в Токио Трефилов, под руководством которого сборная завоевала золото Игр-2016, резко раскритиковал гандболистов и тренерский штаб сборной. В итоге в следующем матче россиянки одержали свою первую победу, разгромив Венгрию - 38:31.

«С Алексеевым все хорошо, у нас прекрасные отношения: он живет в Олимпийской деревне, я нахожусь в семи километрах от нее. Отношения отличные. Он обиделся? Но я не обиделась, когда после лондонской Олимпиады меня поставили в позу пловца. Зачем обижаться? Результат есть результат», - рассказал Алексеев в интервью ТАСС.