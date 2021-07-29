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29 июля 21:26
автор: Александр Бойченко

Депутат Госдумы: Пусть лучше американка прокомментирует, почему снялась Байлз с соревнований

Американская гребчиха заявила, что ей противны российские спортсмены.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на слова американской гребной спортсменки Меган Калмо, которая сказала, что ей противны медали россиян, поскольку команда не должна была участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Глупое заявление глупого спортсмена. К сожалению, американская гречиха подводит всех под одну гребенку. Она не понимает, что такое коллективная ответственность.. Да, были проблемы, но не у этих девушек, которые очень мощно и уверенно завоевали серебряные медали. Жалко, что не удалось быть первыми: в таком случае американская спортсменка услышала бы музыку Чайковского - ее бы раздирали от злости, как в мультиках.

Никому не нравится, когда Россия показывает «зубы», когда мы добиваемся успеха в честной и упорной борьбе. Американцы вообще не умеют проигрывать: ни в спорте, ни в политике. Лучше объясните, почему Байлз снялась с соревований? Мы все еще не можем понять», - прокомментировал Свищев «Чемпионату».

Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в распашной двойке. Первое место заняли спортсменки из Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер, бронзу заработали Кейли Филмер и Хиллари Дженссенс из Канады.

источник: Чемпионат.com
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