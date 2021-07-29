Депутат Госдумы: Пусть лучше американка прокомментирует, почему снялась Байлз с соревнований

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на слова американской гребной спортсменки Меган Калмо, которая сказала, что ей противны медали россиян, поскольку команда не должна была участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Глупое заявление глупого спортсмена. К сожалению, американская гречиха подводит всех под одну гребенку. Она не понимает, что такое коллективная ответственность.. Да, были проблемы, но не у этих девушек, которые очень мощно и уверенно завоевали серебряные медали. Жалко, что не удалось быть первыми: в таком случае американская спортсменка услышала бы музыку Чайковского - ее бы раздирали от злости, как в мультиках.

Никому не нравится, когда Россия показывает «зубы», когда мы добиваемся успеха в честной и упорной борьбе. Американцы вообще не умеют проигрывать: ни в спорте, ни в политике. Лучше объясните, почему Байлз снялась с соревований? Мы все еще не можем понять», - прокомментировал Свищев «Чемпионату».

Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в распашной двойке. Первое место заняли спортсменки из Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер, бронзу заработали Кейли Филмер и Хиллари Дженссенс из Канады.