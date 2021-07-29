Черноусов и Галашина вернулись из Токио в Москву

Серебряные призеры Олимпийских игр по стрельбе Артем Черноусов и Анастасия Галашина вернулись из Токио в Москву. Спортсмены завоевали награду в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«На самом деле, болельщиков не хватило, но было достаточно шума от поддерживающих спортсменов. Конечно, могло быть и шумнее, и веселее, но что поделаешь. На Олимпиаде жизнь не заканчивается», - сказал Черноусов журналистам.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесены на год и продлятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, участвующих в соревнованиях. по 33 видам спорта.