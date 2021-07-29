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29 июля 22:50
автор: Александр Бойченко

Новак Джокович: С каждым матчем мой уровень игры продолжает расти

Первая ракетка мира, Новак Джокович, вышел в полуфинал турнира.

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

«Матчи не становятся легче, но мой уровень игры продолжает расти. Я знаю, что принадлежу к тем игрокам, которые чувствуют себя лучше на площадке по мере продвижения турнира. Так и здесь: сегодня я показал свой лучший результат на турнире. Я знаю, как играет Кей. Я знал, что он будет играть быстро и не оставит мне слишком много времени и места. Мне кажется, что в любой ситуации я нашел ответ», - цитирует слова Джоковича официальный сайт ITF.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесены на год и продлятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, участвующих в соревнованиях. по 33 видам спорта.

источник: ITF
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