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29 июля 23:20
автор: Александр Поволоцкий

Роднина прокомментировала слова американской спортсменки, которая против участия россиян в ОИ

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в распашной двойке.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала американскую гребчиху Меган Калмо.

Спортсменка из США заявила, что ей противны медали россиян на Олимпиаде в Токио.

«Я за ее дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка. Они просто дурно воспитаны — вот и все. Американская гребчиха очень плохо знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию», - цитирует депутата Госдумы РФ «Чемпионат».

Добавим, что санкции WADA, урегулированные CAS, не запрещают выступать российским спортсменам на Олимпиаде, если на них не заведено дело, связанное с нарушением антидопинговых правил.

источник: Чемпионат.com
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