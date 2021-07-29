Вайцеховская рассказала, почему Байлз не смогла получить метилфенидат на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Елена Вайцеховская поделилась подробностями о возможной причине снятия с соревнований на ОИ-2020 американской гимнастки Симоны Байлз.

«По информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлен только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещено. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.

До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7—10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из ВАДА. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей», — приводит RT слова журналистки.

Напомним, что четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с финала командных соревнований после неудачи на опорном прыжке. Позже гимнастка из США приняла решение отказаться от участия в личном многоборье, заявив, что испытывает психологические проблемы.

Ранее спортивный врач Николай Дурманов рассказал, что состояние Байлз ухудшилось из-за отмены препарата метилфенидат. Спортсменка принимает его с детства и имеет для этого терапевтическое исключение.