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29 июля 23:45
автор: Александр Бойченко

Виталий Милонов о поведении американки: Я очень надеюсь, что успех обойдет ее стороной

Меган Калмо ранее отозвалась в негативной форме в сторону российских спортсменов, которые получают медали на Олимпиаде.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью МИЦ «Известия» отреагировал на резкие слова американской гребчихи Меган Калмо. Она призналась, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

»Я очень надеюсь, что успехов у нее точно не будет, потому что злость — она не пробуждает ничего хорошего, если она хочет показать свое превосходство - пускай показывает в спорте, а не оскорбляя людей.

Американка - жертва отсутствия собственных мозгов. И правильного отношения к своим соперникам, к тем, кто вместе с ней участвует в Олимпийских играх. Она просто не усвоила главный принцип Олимпиады - дух борьбы, благородной борьбы, и чтобы люди вели себя достойно. Выступая за страну - нужно уметь выражать свои слова. Я уверен, что у нее на родине такой поступок не поддержат».

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио.

источник: «Известия»
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