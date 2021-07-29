Виталий Милонов о поведении американки: Я очень надеюсь, что успех обойдет ее стороной

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью МИЦ «Известия» отреагировал на резкие слова американской гребчихи Меган Калмо. Она призналась, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

»Я очень надеюсь, что успехов у нее точно не будет, потому что злость — она не пробуждает ничего хорошего, если она хочет показать свое превосходство - пускай показывает в спорте, а не оскорбляя людей.

Американка - жертва отсутствия собственных мозгов. И правильного отношения к своим соперникам, к тем, кто вместе с ней участвует в Олимпийских играх. Она просто не усвоила главный принцип Олимпиады - дух борьбы, благородной борьбы, и чтобы люди вели себя достойно. Выступая за страну - нужно уметь выражать свои слова. Я уверен, что у нее на родине такой поступок не поддержат».

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио.