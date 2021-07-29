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29 июля 23:55
автор: Александр Бойченко

Александр Лукашенко: Беларусь финансирует в спорт больше, чем любая другая страна

Сборная Беларуси пока не завоевала ни одной медали на ОИ-2020 в Токио.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о развитии национальных видов спорта.

«Как видите, Олимпиада. Так что по спорту у нас много вопросов. Мы финансируем в спорт больше, чем любая другая страна. Но что случилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли, что страна и народ хотят видеть спортсменов с медалями. Из всей этой массы физкультуры и спорта, в которые мы вкладываем большие деньги, нужно выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Этого не было сделано. Поэтому вроде неплохо, спортом все занимаются, а медалей нет. Почему? Поскольку мы не инвестируем, мы не выбираем эти зерна и не выращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезном реформировании», - сказал Президент Беларуси на совещании, посвященном рассмотрению кадровых вопросов в стране.

Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио.

источник: «Советский спорт»
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