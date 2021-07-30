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30 июля 09:13
автор: Александр Бойченко

Американская гребчиха прокомментировала свои слова в адрес России

Сборная ОКР продолжает завоевывать огромное количество медалей, чем «обидела» одну из американских гребчих.

Американская гребчиха Меган Калмо прокомментировала свои слова о том, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом она стало известно «Чемпионату», перевод опубликован на Inosmi.

«Ну, я только что написала в Твиттере пару вещей, которые, я уверена, кого-то расстроят, а может и нет. Но я думаю, что многие женщины в этой области очень и очень благородны; они, наверное, слишком вежливы, чтобы сказать то, что я готова сказать, особенно потому, что я не участвовала в финале, и потому что Россия достаточно обыграла нас в квалификации, чтобы не отнять у нас ни единого места. Но мне было очень сложно увидеть, что они здесь и что они взяли одну из медалей.

Я не думаю, что им следовало быть здесь. Здесь много других женщин, которые, как мне кажется, достаточно квалифицированы, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но тот факт, что из-за этой лодки у них не было такой возможности, очень проблематичен для меня как участника», - сказала Калмо.

Сборная России завоевала две медали в академической гребле на Олимпиаде в Токио: Василиса Степанова и Елена Орябинская стали серебряными призерами в распашной двойке, а также сегодня, 30 июля, Анна Пракатень завоевала второе место в одиночных соревнованиях.

источник: Чемпионат.com
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