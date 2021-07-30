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30 июля 09:18
автор: Александр Бойченко

Рылов отреагировал на слова соперников о «нечистой борьбе» на Олимпиаде

Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом.

Двукратный олимпийский чемпион Токио, пловец Евгений Рылов отметил, что выступает против допинга.

Вторым в заплыве на 200 метров на спине финишировал американец Райан Мерфи, который заявил журналистам, что «заплыв не был чистым».

«Я всегда был против допинга. Я проходил тесты много раз. И я буду делать это столько раз, сколько потребуется. Я не вижу смысла комментировать все остальное», - отметил Рылов.

Позже американец пояснил, что имел в виду не конкретный заплыв, а рассказал об общей ситуации.

Рылов впервые с 1988 года завоевал золото на дистанции 200 м среди российских пловцов. Последний раз в этой программе Игорь Полянский выигрывал на Олимпиаде в Сеуле.

источник: «Советский спорт»
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