Рылов отреагировал на слова соперников о «нечистой борьбе» на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Токио, пловец Евгений Рылов отметил, что выступает против допинга.

Вторым в заплыве на 200 метров на спине финишировал американец Райан Мерфи, который заявил журналистам, что «заплыв не был чистым».

«Я всегда был против допинга. Я проходил тесты много раз. И я буду делать это столько раз, сколько потребуется. Я не вижу смысла комментировать все остальное», - отметил Рылов.

Позже американец пояснил, что имел в виду не конкретный заплыв, а рассказал об общей ситуации.

Рылов впервые с 1988 года завоевал золото на дистанции 200 м среди российских пловцов. Последний раз в этой программе Игорь Полянский выигрывал на Олимпиаде в Сеуле.