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30 июля 09:56
автор: Максим Скороходов

Макрогузова и Холомина обыграли австралиек и с первого места в группе вышли в плей-офф Олимпиады

Россиянки выиграли в трех сетах.

Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в третьем туре группового этапа олимпийского турнира по пляжному волейболу победили австралиек Талику Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар со счетом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).

Таким образом, россиянки набрали шесть очков, выиграв все игры в группе. Набранное очко (всего их пять) также позволило австралийкам до завершения группового этапа гарантировать себе второе место и путевку в плей-офф.

Матчи 1/8 финала пройдут 1 августа.

источник: «Советский спорт»
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