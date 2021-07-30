Макрогузова и Холомина обыграли австралиек и с первого места в группе вышли в плей-офф Олимпиады

Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в третьем туре группового этапа олимпийского турнира по пляжному волейболу победили австралиек Талику Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар со счетом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).

Таким образом, россиянки набрали шесть очков, выиграв все игры в группе. Набранное очко (всего их пять) также позволило австралийкам до завершения группового этапа гарантировать себе второе место и путевку в плей-офф.

Матчи 1/8 финала пройдут 1 августа.