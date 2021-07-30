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30 июля 10:18
автор: Александр Бойченко

Депутат Госдумы: У Мерфи с головой все в порядке вообще?

Брайан Мерфи обвинил российского спортсмена в «нечистоте».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал победу российского пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине, а также слова занявшего второе место американца Райана Мерфи и усомнившегося в справедливости результатов.

«Поздравляем Рылова не только с золотом, но и с олимпийским рекордом. Он хорошо выступил, очень приятно читать такие новости. Наши стрелки также доказали, что они в лидерах - к середине Олимпиады Россия набрала скорость и показывает положительные результаты. Ждем новых рекордов и побед.

Американец Мерфи перехватил инициативу своего товарища по команде - вчера их гребчиха выступал в аналогичном стиле. Но я не понимаю, как он умеет плавать и думать о нашем спортсмене? Что у него в голове, если он не может сосредоточиться на спорте? С головой у него все в порядке?!

У американцев крутая и могущественная страна, но они почему-то считают, что у них должно быть превосходство во всем и они могут все. У них однополярность в политике, экономике и военном деле, а теперь дело дошло до спорта. Такое нужно прекратить. И их вассалы тоже британцы. Сегодня винят наших, а завтра заводят всех. Хотя они не видят, сколько и как тренируются наши ребята», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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