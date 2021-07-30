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30 июля 10:22
автор: Александр Бойченко

Елена Осипова вышла в финал Олимпиады-2020

В полуфинале россиянка выиграла итальянку Лучиллу Боари со счетом 6:0.

Российская лучница Елена Осипова вышла в финал индивидуального турнира на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале она обыграла представительницу Италии Лучиллу Боари со счетом 6:0.

В четвертьфинале россиянка опередила Кан Чэ Ен из Южной Кореи (7:1). В финале соперницей Осиповой станет кореянка Ан Сан. Старт запланирован на 10:45 мск.

Всего на нынешних Олимпийских играх - 2020 у России 31 медаль в медальном зачете, из них 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в копилку сборной России одно серебро.

источник: «Советский спорт»
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