Елена Осипова вышла в финал Олимпиады-2020

Российская лучница Елена Осипова вышла в финал индивидуального турнира на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале она обыграла представительницу Италии Лучиллу Боари со счетом 6:0.

В четвертьфинале россиянка опередила Кан Чэ Ен из Южной Кореи (7:1). В финале соперницей Осиповой станет кореянка Ан Сан. Старт запланирован на 10:45 мск.

Всего на нынешних Олимпийских играх - 2020 у России 31 медаль в медальном зачете, из них 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в копилку сборной России одно серебро.