Хачанов вышел в финал Олимпиады, обыграв Карреньо-Бусту

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале олимпийского турнира обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 20 минут.

Победитель встречи был лучше и на подаче и на приеме. На счету Хачанова 10 эйсов при двух двойных ошибках, а также три реализованных брейкпоинта из пяти.

Карреньо-Буста три раза подал навылет, не совершив двойных ошибок, и не смог реализовать единственный брейкпоинт.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.