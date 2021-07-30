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30 июля 10:29
автор: Максим Скороходов

Хачанов вышел в финал Олимпиады, обыграв Карреньо-Бусту

Россиянин победил соперника, остановившего Даниила Медведева.

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале олимпийского турнира обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 20 минут.

Победитель встречи был лучше и на подаче и на приеме. На счету Хачанова 10 эйсов при двух двойных ошибках, а также три реализованных брейкпоинта из пяти.

Карреньо-Буста три раза подал навылет, не совершив двойных ошибок, и не смог реализовать единственный брейкпоинт.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

источник: «Советский спорт»
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