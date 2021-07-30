ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Авангард 0 Витязь 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Динамо Мн 0 Сибирь 0
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Фенербахче 0 Аль-Хиляль 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Боруссия Д 0 Болонья 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Арсенал 0 Рубин 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Крылья Советов 0 Спартак М 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Карлсруэ 0 Дармштадт 98 0
30 июля 11:05
автор: Александр Бойченко

Кафельников заявил, что Хачанову под силу выиграть в финале Олимпиады

Карен Хачанов сыграет в финале с победителем пары Джокович - Зверев.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал выход Карена Хачанова в финал олимпийского турнира в Токио.

В полуфинале Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3. В финале российский спортсмен встретится с победителем игры между первым номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Хачанов отомстил за Медведева. Карен играл очень целостно, он понимал, что это матч всей его жизни — звездный час. Шанс сыграть в финале Олимпиады выпадает далеко не всем. Титулы, которые у него сейчас есть, не сравнятся с олимпийской медалью, это величайшее достижение!

Не буду лукавить, мне бы очень хотелось остаться единственным Олимпийским чемпионом на своем веку. Но завтра я буду искренне болеть за Хачанова, желаю ему победить. Если ему это удастся, никакой зависти у меня точно не будет, наоборот, я буду безмерно счастлив», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом Sport24.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Виталина Бацарашкина выиграла второе золото на Олимпиаде в ТокиоGif-обзор: Audi A6 E-tron пока только концептРоссийские гандболистки одержали первую победу на Олимпиаде в ТокиоБразилец Карвальо одной фразой описал РоссиюРоссиянин Нагорный обратился к американке БайлзОлимпийская чемпионка из России сообщила об угрозах ее семье
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика