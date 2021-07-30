Кафельников заявил, что Хачанову под силу выиграть в финале Олимпиады

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал выход Карена Хачанова в финал олимпийского турнира в Токио.

В полуфинале Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3. В финале российский спортсмен встретится с победителем игры между первым номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Хачанов отомстил за Медведева. Карен играл очень целостно, он понимал, что это матч всей его жизни — звездный час. Шанс сыграть в финале Олимпиады выпадает далеко не всем. Титулы, которые у него сейчас есть, не сравнятся с олимпийской медалью, это величайшее достижение!

Не буду лукавить, мне бы очень хотелось остаться единственным Олимпийским чемпионом на своем веку. Но завтра я буду искренне болеть за Хачанова, желаю ему победить. Если ему это удастся, никакой зависти у меня точно не будет, наоборот, я буду безмерно счастлив», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом Sport24.