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30 июля 11:24
автор: Александр Бойченко

Евгений Рылов заявил, что Мерфи извинился за то, что возникло недопонимание

Ранее появилась информация, что Мерфи посчитал финальный заплыв не совсем «чистым».

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, прокомментировал слова своего соперника американца Райана Мерфи. После финального заплыва Мерфи усомнился в справедливости результата и сказал, что «не все было чисто».

По словам Рылова, Мерфи извинился перед ним. Россиянин подчеркнул, что американца неправильно поняли.

«Что касается сегодняшних новостей и заявления Райана Мерфи. В общем, списались с ним в Инстаграм, лично все друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Неправильно поняли его ответ.

Его в целом спросили, что он считает допингом в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все чистые. В принципе, он имеет полное право так думать. Скорее всего, где-то отчасти так и есть.

Но они немного неверно истолковали - в сторону нашего финального забега на двести метров. Он написал мне личное сообщение в Instagram, попросил прощения за такое непонимание произошедшего на пресс-конференции. Я опубликовал пост, свое мнение, что я об этом думаю. Все нормально, проблем нет, не волнуйтесь », - сказал Рылов в видеоролике, размещенном в Telegram-канале ОКР.

Напомним, россиянин Евгений Рылов является двукратным олимпийским чемпионом Токио-2020. Рылов стал чемпионом на дистанции 100 и 200 метров на спине.

источник: Олимпийский комитет России
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