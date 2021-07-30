Евгений Рылов заявил, что Мерфи извинился за то, что возникло недопонимание

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, прокомментировал слова своего соперника американца Райана Мерфи. После финального заплыва Мерфи усомнился в справедливости результата и сказал, что «не все было чисто».

По словам Рылова, Мерфи извинился перед ним. Россиянин подчеркнул, что американца неправильно поняли.

«Что касается сегодняшних новостей и заявления Райана Мерфи. В общем, списались с ним в Инстаграм, лично все друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Неправильно поняли его ответ.

Его в целом спросили, что он считает допингом в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все чистые. В принципе, он имеет полное право так думать. Скорее всего, где-то отчасти так и есть.

Но они немного неверно истолковали - в сторону нашего финального забега на двести метров. Он написал мне личное сообщение в Instagram, попросил прощения за такое непонимание произошедшего на пресс-конференции. Я опубликовал пост, свое мнение, что я об этом думаю. Все нормально, проблем нет, не волнуйтесь », - сказал Рылов в видеоролике, размещенном в Telegram-канале ОКР.