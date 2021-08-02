В МОК заявили, что белорусская спортсменка Тимановская провела ночь в отеле аэропорта

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ.

«Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту. Там она была в безопасности и под защитой. Наши представители смогли лично с ней поговорить», - приводит слова Адамса «МК-Спорт».

Напомним, что Тимановская раскритиковала работу тренерского штаба сборной Белоруссии. После чего Олимпийском комитете Белоруссии заявили, что легкоатлетка прекращает свое участие на Играх из-за неустойчивого эмоционально-психологического состояния.

Затем в аэропорту Кристина попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой.

В свою очередь, главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище.