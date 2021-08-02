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02 августа 10:28
автор: Александр Бойченко

Президент ФГР: Я уверен, что Россия фаворит в четвертьфинале

Сборная России по гандболу одолела испанок в последнем матче группового этапа и вышла в плей-офф.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы над Испанией (34:31) в матче группы В Олимпийских игр в Токио дал прогноз на дальнейшее выступление нашей команды на турнире.

«Мы фавориты в четвертьфинале? Конечно. Очевидно, нас ждет Черногория или Корея. Мы однозначные фавориты, это не вызывает беспокойства. А потом, очевидно, наш старый добрый друг, сборная Норвегии. Я всегда говорил, что рано или поздно мы встретимся на Олимпиаде. Лучше, если это произойдет в финале. Но у нас есть опыт, мы знаем, как побеждать.

Обидятся ли черногорцы и корейцы за то, что я уже говорю о таких полуфиналах? Это их право. Нас не обижает, что они всегда называли русских братьями, а потом бежали в НАТО, быстро повернули к нам задницу. Почему они должны на нас обижаться? Мы сделали для них все, и они отплатили, как и многие страны бывшей Югославии», - сказал Шишкарев.

Россиянки обеспечили себе участие в плей-офф Олимпиады, заняв второе место в групповом этапе.

источник: Федерация гандбола России (ФГР)
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