Евгений Трефилов: Если есть желание - победишь обязательно

Первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов прокомментировал победу российских гандболисток в матче олимпийского турнира в Токио со сборной Испании с результатом 34:31.

«Налили немного валидола, я был не единственный, кто здесь сидел, есть люди, которые подтвердят: концовка первого тайма была отлично сыгранной. Считаю, что из второго места в плей-офф, как мне кажется, должна выйти Черногория. Не могу сказать, лучше это или хуже, но лучше, чем Нидерланды.

В любой игре нужно выйти и драться, это самое главное. Если есть желание, обязательно выиграешь», - цитирует Трефилова «Матч ТВ».